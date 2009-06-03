Судостроительный завод ІСД в Польше банкротить не будут

Комиссар Еврокомиссии по делам конкуренции Нели КРУЗ после встречи с министром государственного имущества Польши Александром ГРАДОМ во вторник в Брюсселе заявила о намерении утвердить план реструктуризации судостроительного завода Гданьска, который принадлежит украинскому концерну ІСД.

Как пишет Gazeta Wyborcza, окончательное решение по делу плана реструктуризации завода, споры по которому между ІСД и Еврокомиссией продолжаются с начала 2008 года, будет принято до июля.

“Мы на дороге к утверждению помощи (заводу Гданьска – УНИАН)”, – сказала Н.КРУЗ. С ее слов, которые также подтвердил польский министр, сторонам осталось согласовать лишь “технические детали”.

“Речь об уточнении в плане, кто будет финансировать реструктуризацию, и сумм, которые будут на нее выделены”, – пишет газета.

Н.КРУЗ и А.ГРАД назвали эти дела “пустяками”, однако скептики, к которым принадлежат представители профсоюза предприятия, утверждают, что над этими “пустяками” стороны ведут переговоры уже почти полтора года.

Заместитель председателя профсоюза “Солидарность” на предприятии Кароль ГУЗИКЕВИЧ сказал газете, что польское правительство вместе с Еврокомиссией хотят ликвидировать судостроительный завод в Гданьске, который для поляков имеет еще и большое символическое значение, ведь именно там зарождалось независимое профсоюзное движение “Солидарность”, благодаря которому полякам в конце 80-х удалось свергнуть коммунистический режим в Польше.

Скептики также отмечают, что Н.КРУЗ и А.ГРАД объявили о возможном позитивном решении относительно плана реструктуризации завода Гданьска накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся 7 июня, и правящая в Польше “Гражданская платформа” может использовать эту новость в своей кампании.

Пресс-секретарь дочерней компании ІСД в Польше ISD Polska Яцек ЛЕНСКИЙ назвал декларацию еврокомиссара “шагом в хорошем направлении”, выразив надежду, что окончательное положительное решение будет принято в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия в ноябре 2008 года отвергла совместный план реструктуризации Гданьского и Гдыньского судостроительных заводов, который подготовила ІСД, по неофициальным данным, из-за того, что украинский концерн добивался слишком большого вклада Польши в реструктуризацию заводов.

Компания ІСД подготовила отдельный план реструктуризации Гданьского завода, который Н.КРУЗ в апреле этого года назвала “нереальным”. После этого украинская компания совместно с польским правительством внесла в него изменения и снова отправила на утверждение Еврокомиссии.

Справка УНИАН. Европейская комиссия в начале 2008 года неожиданно для ІСД, который купил судостроительный завод Гданьска осенью 2007 года, стала требовать возвращения публичной помощи, якобы предоставленной заводу польским правительством с 2005 года.

Еврокомиссия требовала вернуть около 220 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотых за доллар), тогда как ІСД заявила, что на момент приобретения завода имела информацию об оказанной публичной помощи в объеме около 20 млн. долларов.

В качестве альтернативы Еврокомиссия предлагала закрыть два из трех судостроительных доков завода.

После отказа Еврокомиссии одобрить план реструктуризации Гдыньского завода и еще одного завода в Щецине, для которого план готовил другой инвестор, предприятия были объявлены банкротами, а их имущество продали. На этих двух заводах работали 8 тысяч человек.

На заводе Гданьска работает 2,2 тыс. человек.