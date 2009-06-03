Работники Изюмского завода завтра будут пикетировать Минтранс

Работники ОАО «Изюмский тепловозоремонтний завод» завтра, 4 июня, в 9.00 намерены пикетировать здание Министерства транспорта и связи Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Как отмечается в сообщении, работники завода возмущены ситуацией вокруг предприятия и коллектива, которая с каждым днем ухудшается. При этом они не видят в действиях руководства завода тенденции к улучшению состояния предприятия, возобновлению его платежеспособности и погашению задолженности по выплате заработной платы, которая накопилась с июня 2008 года и на сегодняшний день составляет свыше 5 млн. грн.

Напомним, о намерении пикетировать Минтранссвязи было объявлено во время собрания трудового коллектива завода 19 мая т.г.