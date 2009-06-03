Кабмин восстановил Корниенко в должности

Кабинет Министров Украины восстановил Владимира КОРНИЕНКО в должности первого заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

При этом он отметил, что таким образом Кабмин выполнил решение суда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 16 октября 2008 г. №1321-р сократил одну должность первого заместителя генерального директора «Укрзализныци». Распоряжением №1322-р В.КОРНИЕНКО был уволен с должности первого заместителя генерального директора за одноразовое грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 1 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины).

В.КОРНИЕНКО был назначен заместителем гендиректора «Укрзализныци» с 9 января 2008 года.

Справка УНИАН. В.КОРНИЕНКО с июля 2002 года по сентябрь 2003 года являлся заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). С сентября 2003 года по январь 2004 года занимал должность первого заместителя министра транспорта Украины. С 5 января по 24 февраля 2005 года – гендиректор «Укрзализныци». С августа 2006 года – первый заместитель министра транспорта и связи.