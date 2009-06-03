Винский объяснил причину задержки болгарского парома

Проблема с задержкой болгарского парома «Герои Севастополя» в Ильичевском порту вызвана реорганизацией пароходства «Болгарский морской флот», которому принадлежат паромы.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сказал министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

При этом он опроверг обвинения болгарской стороны в нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина).

«Там нет никакого одностороннего нарушения, там есть проблема: они реорганизовали свою компанию, и эта компания, которой передали паромы, не является участником этого процесса (межправительственного соглашения – УНИАН)», – сказал он.

По словам министра, сейчас ведутся переговоры как с болгарской, так и с грузинской сторонами для урегулирования проблемы.

«Это должно быть межгосударственное соглашение. Они реорганизовали свое предприятие и таким образом выпали из межгосударственного соглашения. Поэтому мы идем навстречу, но юридически хотелось бы урегулировать этот вопрос», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, руководитель направлений паромных перевозок Болгарского морского флота Иван ВЫЛЧЕВ заявил о нарушении Украиной межправительственного соглашения между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы Варна – Поти/Батуми – Ильичевск. Поводом для такого заявления послужило то, что с 8 мая т.г. в Ильичевском порту простаивает болгарский паром «Герои Севастополя», который должен был 9 мая по согласованному графику пойти на порт Поти. «Этот паром на сегодня еще стоит в порту Ильичевск и не обрабатывается портом и украинской железной дорогой. Это является грубым нарушением графика», – заявил И.ВЫЛЧЕВ, добавив, что никто не объясняет болгарской стороне причин задержки. При этом он не исключил возможности решения данного вопроса на правительственном уровне.

Справка УНИАН. Железнодорожная паромная переправа между портами Варна (Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина) работает в соответствии с межправительственным соглашением от 1999 года между Болгарией, Грузией и Украиной о совместной эксплуатации. Болгарская сторона представлена в соглашении национальной компанией «Болгарские железные дороги», Болгарским паромным комплексом и пароходством «Болгарский морской флот», Украина – «Укрзализныцей», СК «Укрферри» и Ильичевским морским торговым портом, грузинская сторона – Департаментом железнодорожного транспорта Грузии, портами Поти и Батуми.

Сама переправа была открыта еще в 1978 году.