Пошлины на авто из ЕС тают, цены остаются

Украинские дороги переполнены автомобилями с европейскими номерами из стран Балтии и других центрально и восточноевропейских государств. Украинцы в поисках дешевых машин на свой страх и риск покупают с нарушением таможенных правил подержанные европейские автомобили. Однако, при покупке личного транспорта таким хитрым образом владельцы сильно рискуют потерять вложенные деньги. Тем не менее, многие соотечественники, взвесив все за и против и прикинув свой бюджет, сознательно идут на такой риск. Эта ситуация привела к тому, что по украинским дорогам сейчас ездят от 400 тыс. до двух миллионов авто с так называемыми «евробляхами».

Одним из радикальных шагов в решение проблемы растаможки таких авто, который к тому же приведет к значительной либерализации автомобильного рынка и потенциально к снижению стоимости продаваемых в Украине автомобилей может стать снижение пошлин на ввоз машин из стран Евросоюза.

Первый шаг в этом направлении Украина сделает 1 января 2018 года. Поэтапное снижение таможенных пошлин на ввозимые автомобили предусмотрено вступившим в силу соглашением о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и касается как новых автомобилей, так и поддержанных. Фискальная служба и Минэкономразвития на основании соглашения создали и довели до исполнения таможен график снижения таможенных пошлин на автомобили, территория происхождения которых Европейский союз.

В соответствии с графиком, ждать обнуления пошлины украинцам придется еще семь-десять лет в зависимости от выбранного авто. В среднем 10% пошлина при импорте легковых авто должна снижаться в течение 10 лет ежегодно на 0,9%.

Сетка снижения пошлин будет выглядеть следующим образом:

Новые автомобили с бензиновым двигателем

- объемом до 1000 куб см пошлина сократится с 7,5% таможенной стоимости 2017 году - до 6,3% в 2018 году, 5% в 2019 году и к 2023 году составит 0%;

- объемом от 1000 до 1500 куб см сократится с 8,2% таможенной стоимости 2017 году - до 7,3% в 2018 году, 6,4% в 2019 году и к 2026 году составит 0%;

- объемом от 1500 до 2200 куб см и от 2200 до 3000 куб см ставка останется неизменной до 2019 года - 5% и снизится до 0% к 2023 году;

Новые автомобили с дизельным двигателем объемом

- Объемом до 1500 куб см и 1500 куб см до 2500 куб см пошлина сократится с 8,2% таможенной стоимости 2017 году - до 7,3% в 2018 году, 6,4% в 2019 году и к 2026 году составит 0%;

- объемом более 2500 куб см - пошлина сократится с 7,5% таможенной стоимости 2017 году - до 6,3% в 2018 году, 5% в 2019 году и к 2023 году составит 0%;

Бывшие в употреблении автомобили, до 5 лет со всеми типами двигателей

- сократится с 10% таможенной стоимости 2017 году - до 7,3% в 2018 году, 6,4% в 2019 году и к 2026 году составит 0%.

При этом важно, чтобы не просто марка автомобиля принадлежала компании из страны - члена ЕС, а автомобиль был произведен на территории стран Евросоюза. Например, по сниженным пошлинам можно завести в Украину автомобиль американской марки Ford, если он был собран на фабрике в Германии. Но не получится завести по сниженным ставкам автомобиль Volkswagen, собранный на заводе в Мексике. Для импорта автомобиля из ЕС по сниженным пошлинам импортеру обязательно придется предъявить на таможне сертификат происхождения авто

Почувствуйте разницу

Эксперты автомобильного рынка уверены, что снижение ставок пошлины не отразится на розничных ценах на автомобили - слишком малую долю это снижение занимает в стоимости автомобиля.

«Это никак не отразится на рынке. Снижение пошлин в следующем году на 0,9%. На машине стоимостью 10 тыс. долларов 0,9% - это 90 долларов. Это разве снижение?», - сказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Эксперт отметил, что машины не подешевеют и в десятилетней перспективе после обнуления пошлины. Ежегодно себестоимость машин растет, и снижение пошлины только частично может компенсировать ее рост.

«С каждым годом вступают в силы новые требования по насыщению машин системами безопасности и так далее. Машина становится более экологически чистой, но и более дорогой. Автомобиль дорожает, а снижение пошлины может не много из этого компенсировать», - отметил глава ассоциации.

Продавцы автомобилей также считают, что снижение пошлин в рамках Зоны свободной торговли с ЕС не приведет к росту доли европейских авто на рынке Украины. Это объясняется традиционно более высокими ценами на европейские машины по сравнению с азиатскими конкурентами.

«Снижение пошлин очень небольшое, оно никак не отразится ни на ценах, ни на емкости рынка. Более существенные факторы – ценовая политика заводов-производителей, политика по модельной линейке, динамика курсов валют. Например, за год Евро вырос к доллару на 10%-15%. То есть весь импорт из ЕС автоматически подорожал на 10%-15% по сравнению с импортом из других стран», - отметил директор по маркетингу группы компаний «АИС» Сергей Боровик.

Эксперт также уверен, что конечный потребитель не почувствует разницу в цене от снижения Украиной пошлин на автомобили.

Кроме пошлины, на розничную цену авто в конечном итоге влияют ставки акциза, НДС и сбора в пенсионный Фонд, которые составляют львиную долю в платежах за иностранное авто. Поэтому ежегодное снижение пошлин на 0,9% останется практически не заметным в динамике цен на машины.

Не свободная зона свободной торговли

Незначительно повлиять на цены на европейские машины могло бы одномоментное снижение пошлин до нуля. Однако нулевая пошлина без переходного периода не была поддержана ни со стороны Украины, ни со стороны Евросоюза.

Лоббисты украинского автопрома рассчитывают, что за переходной период украинская автомобильная промышленность сможет перестроиться и начать конкурировать со своими европейскими соседями. Кроме переходного периода для своей защиты отечественный автопром добился на переходной период лимит на ввоз авто из ЕС по льготным ставкам. Если превышен лимит ввоза иномарок из Европы в 45 тысяч машин в год, то пошлина в следующем году после превышения не снижается, а возвращается к десяти процентам. На данный момент по данным одной из ассоциаций автопроизводителей по итогам 9 месяцев 2017 года импорт легковых автомобилей в Украину составил 109,6 тыс. единиц, при этом импорт из стран ЕС составил 69,6 тыс. шт. Если статиста подтвердится официально, то из-за превышения лимита в следующем году льготная пошлина работать не будет.

Европейская сторона также не поддерживает скорую и полную отмену пошлин. Так как в этом случае используется зеркальный принцип. По мнению экспертов, таким образом европейские страны страхуются от переноса европейскими автогигантами своих производств в Украину.

«Я разговаривал с представителями заводов, они не скрывают, что если бы у нас была беспошлинная торговля, то они бы задумались над открытием производства в Украине, учитывая дешевую рабочую силу. Они бы по Украине открыли заводы, но украинский рынок автомобилей слишком мал, российский рынок закрыт для нас. Следовательно, поставлять авто можно только в ЕС, а ЕС отгородилось пошлиной», - отметил Назаренко.

Он привел в пример Словакию, в которую частично перебазировали свое производство немецкая Volkswagen и французская Peugeot.

«Как вы думаете, нравится ли немецкому и французскому правительству, что эти машины производятся не во Франции и Германии, а в Словакии. Нет, потому, что рабочие места создают в Словакии», - считает эксперт.

Нет сомнения, что приход таких перспективных инвесторов в нашу страну, смог бы создать точки роста отечественной экономики и повысить уровень оплаты труда украинцев, что в целом бы повысило покупательную способность наших граждан. Кроме того, внутреннее производство, пусть и сборочное все-таки позволило ощутимо снизить стоимость автомобилей. Ярким примером является Россия, в которой стоимость машин ниже, чем в Украине за счет того, что большинство производителей размещают свои сборочные заводы там.

Пока никто из гигантов мирового автопрома вкладывать значительные средства в создание полноценных производств в Украине не спешит, снизить стоимость автомобилей могла бы отмена акцизов, сбора в пенсионный фонд при первичной регистрации машины, а также НДС. Несколько таких законопроектов зарегистрированы в Верховной Раде уже несколько лет. Но отмена этих платежей приведет к снижению доходов в государственный бюджет, поэтому вероятность их принятия практически нулевая.

В целом, цены на новые автомобили одной марки и одинаковой комплектации в Украине даже дешевле, чем в европейском салоне. Вопрос только в том, что зарплата украинцев в разы ниже европейской. Поэтому, чтобы автомобили стали доступнее нужно поднимать благосостояние граждан и экономику, а не надеяться на снижение пошлин и налогов.

Ксения Обуховская