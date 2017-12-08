В Киеве появились автоматы для бесконтактной оплаты проезда в транспорте (фото)

13:04, 08 декабря 2017
Транспорт/Связь
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Начат монтаж электронного оборудования для бесконтактной оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт.

фото facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве начали тестировать оборудование для бесконтактной оплаты проезда в столичном общественном транспорте. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Facebook.

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Они публикуют фото, как выглядит электронное оборудование для автоматизированной оплаты. Такие устройства постепенно начали монтировать и в электротранспорте.

"Начат монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт. Полностью закончим монтажные работы и запустим электронный билет уже в апреле следующего года", - заявили в "Киевпасстрансе" . 

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что до конца года "Киевпасстранс" получит 29 автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета дополнительно направят 109,6 миллиона гривень.

фото facebook.com/Kyivpastrans
фото facebook.com/Kyivpastrans
фото facebook.com/Kyivpastrans
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Теги: #транспорт в Киеве#бесконтактная оплата проезда