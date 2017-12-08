В Киеве появились автоматы для бесконтактной оплаты проезда в транспорте (фото)
Начат монтаж электронного оборудования для бесконтактной оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт.
В Киеве начали тестировать оборудование для бесконтактной оплаты проезда в столичном общественном транспорте. Об этом сообщает "Киевпасстранс" в Facebook.
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Они публикуют фото, как выглядит электронное оборудование для автоматизированной оплаты. Такие устройства постепенно начали монтировать и в электротранспорте.
"Начат монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Первый на очереди электротранспорт, затем - автотранспорт. Полностью закончим монтажные работы и запустим электронный билет уже в апреле следующего года", - заявили в "Киевпасстрансе" .
Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что до конца года "Киевпасстранс" получит 29 автобусов большой вместимости. На эти цели из городского бюджета дополнительно направят 109,6 миллиона гривень.