«Севкабель-Украина» поставит продукцию черноморским портам

17:25, 03 июня 2009
Транспорт/Связь
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На сумму 12 млн. грн.

ООО «Севкабель-Украина» (торговый представитель российского «Севкабель-Холдинга» в Украине) заключило контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для черноморских портов на общую сумму 12 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила начальник департамента по связям с общественностью ОАО «Севкабель-Холдинг» Надежда ШЕРЕШЕВСКАЯ.

По ее информации, первая поставка в рамках контракта уже осуществлена. Судовой кабель марок КНР, КНРЭ и НРШМ произведен на санкт-петербургском заводе «Севкабель». Также она отметила, что контракт заключен до конца 2009 года.

Справка УНИАН. ООО «Севкабель-Украина» было открыто в 2004 году.

Филиалы компании работают в Виннице, Днепропетровске, Харькове, Львове, Полтаве, Севастополе, Сумах, Херсоне, Вышгороде и Кривом Роге.

Среди крупных потребителей продукции компании – АЭК «Киевэнерго», Хмельницкая и Южноукраинская АЭС, НЭК «Укрэнерго», ОАО «Сумыоблэнерго», КП «Севгорсвет», Харьковские электросети, Юго-Западная энергосистема и другие.

«Севкабель-Холдинг» – лидер российской кабельной промышленности. На 9 предприятиях холдинга, расположенных в России, на Украине, в Приднестровье, выпускается порядка 15 тыс. марко-размеров кабельно-проводниковой продукции.

«Севкабель-Холдинг» объединяет ОАО «Севкабель» и ООО «Севгеокабель» (Санкт-Петербург), ЗАО «Молдавкабель» (ПМР, Бендеры), ЗАО «Завод Агрокабель» (Новгородская обл., Окуловка), ОАО «Завод Микропровод» (Московская обл., Подольск), ОАО «Донбасскабель» (Украина, Донецк), ОАО «Белэлектрокабель» (Белгород), ОАО «Завод «Сарансккабель» и ЗАО «Цветлит» (Саранск), а также ООО «Севкабель-Финанс», научно-исследовательский институт, логистическую компанию, единую сбытовую структуру ЗАО «Севкабель», осуществляющую сбыт продукции в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.

Основными потребителями продукции предприятий холдинга являются ОАО «Концерн «Энергоатом», «Газпром», «Ростелеком», «Российские железные дороги», «Северсталь», «ГМК «Норильский никель», «Силовые машины», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Метрострой», «Ленэнерго», «Мосэнерго», «Кубаньэнерго».

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