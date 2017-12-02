На Винниччине с 2018 года начинается процесс децентрализации дорожного хозяйства

На этом во время пресс-конференции, которая состоялась в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, отметил заместитель председателя облгосадминистрации Василий Пивовар.

«С 1 января 2018 года часть дорог местного значения переходят на обслуживание области. В связи с этим будет передаваться субвенция областного бюджета на ремонт и содержание этих дорог. В 2018 году она равна 50% доходов дорожного фонда от акцизных сборов за горюче-смазочные материалы и других поступлений. С 2019 года такой процент увеличится до 70%, а к 2020 году мы планируем передавать в фонд все средства. В структуре дорожного хозяйства Винницкой области мы имеем 9,5 тыс. км дорог государственной собственности. Из них 7,5 тыс. км - дороги местного значения, которые переходят на обслуживание области. Из средств, которые будут собираться в государственном фонде, 35% будут поступать на ремонт местных дорог, а 60% - для дорог государственного значения. Обслуживать их будет Служба автомобильных дорог в Винницкой области. 5% закон регламентирует использовать на обеспечение безопасности дорожного движения», - отмечает чиновник.

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Также во время пресс-конференции заместитель председателя ОГА отметил: «Принимая во внимание протяженность дорог, из областного бюджета на ремонт и их содержание будет выделено 600 млн. грн. В первую очередь будет осуществляться качественный ремонт дорог, который будет проводиться на условиях софинансирования. Стратегия политики Правительства в отношении децентрализации средств на содержание автодорог, приведет к новому качеству и состоянию дорог. Процедура определения дорог, требующих ремонта, является довольно нелегкой. Согласно Закону, перечень дорог нужно согласовать с Укравтодором, Министерством инфраструктуры и комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета».

В свою очередь, начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Корольчук проинформировал присутствующих о сегодняшнем состоянии дорог и привлеченных средства для их ремонта: «В этом Году на эксплуатационное содержание всех 9,5 тысяч км автодорог в надлежащем состоянии нужно было 740 млн. грн. Область получили только 250 млн. грн. Эти деньги использованы на эксплуатационное содержание дорог – это и ямочный ремонт, вырубка поросли, уборка мусора, зимнее содержание, и тому подобное. Со следующего года, государством планируется выделить 1,2 млрд. грн. на ремонт и эксплуатацию дорог государственного значения, а также дополнительно будет выделяться субвенция около 600 млн. грн. на ремонт и содержание местных дорог. Таким образом автодороги местного значения получают отдельное финансирование. По состоянию на сегодняшний день эти дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, ремонтировать нужно практически все. Сейчас работаем над тем, чтобы предложить председателю ОГА некоторые подходы для улучшения результатов ремонта дорог. Одной из главных задач на сегодняшний день является ремонт дорог в отдаленных селах».

Василий Пивовар также добавил, что децентрализация, предложенная Правительством уже сейчас показывает положительный результат: «Средства на содержание и ремонт местных дорог никогда не доходили, а разделив потоки и создав условия децентрализации средств, будет создана возможность для самостоятельного распределения средств на каждой территории. В результате мы сможем получить ресурс для качественного ремонта автодорог области».