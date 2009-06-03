Мэр Донецка: на строительство метро город не получил ни копейки

На строительство Донецкого метрополитена город в этом году не получил ни копейки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По словам мэра, «уже пять месяцев прошло с начала года, но из 500 млн. грн., записанных в государственном бюджете из стабилизационного фонда на строительство метро в Донецке, не поступило ни копейки».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также отметил, что за последнее время он не встречался ни с кем из представителей японской делегации по поводу строительства метро в Донецке.

Как сообщал УНИАН, 3 марта т.г. в ходе встречи министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО с генеральным менеджером представительства компании «Сумитомо корпорейшн» в Украине Широ НИШИОКА и другими представителями японской компании была достигнута договоренность о создании рабочей группы при участии украинских и японских специалистов для изучения возможности строительства метро в Донецке и Днепропетровске японской компанией «Сумитомо корпорейшн».

Справка УНИАН. Строительство метрополитена в Донецке началось в 1992-1993 гг., работы ведутся до сих пор.

В 2006 году Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 гг. стоимостью 9,5 млрд. грн. Согласно программе, Донецку предусматривается выделить на строительство метро 1,2 млрд. грн., в т.ч. 846 млн. грн. – из госбюджета, 241 млн. грн. – из областного и 118 млн. грн. – из городского бюджета.

В 2006 году на строительство метро в Донецке было потрачено 23 млн. грн. В госбюджете на 2007 год для работ по прокладке Донецкого метрополитена было предусмотрено 72,2 млн. грн.

На строительстве метрополитена в Донецке в 2008 году освоено около 60 млн. грн., что составляет 77% годовой программы строительства данного объекта. Согласно плану, в 2008 году необходимо было освоить 73,9 млн. грн.

8 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил титул строительства Пролетарско-Киевской линии метрополитена в Донецке. Стоимость строительства новой ветки метро составит 5,7 млрд. грн. В частности, в проекте строительства предусмотрено, что на новой линии будет четыре станции.