«СтройДорТранс» возобновил строительство дороги

В рамках подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года строительная компания «СтройДорТранс», спустя год, возобновила строительство автомобильной дороги «Знаменка – Луганск – Изварино».

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, дорога «Знаменка – Луганск - Изварино» (обход г. Донецка) включена в Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения 2009 года и возводиться в рамках подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Заказчиком объекта выступает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.

Первый этап строительства обхода компания «СтройДорТранс» завершила в 2007 году, но в виду отсутствия государственного финансирования в 2008 году работы по возведению этой автомобильной дороги временно были приостановлены.

В пресс-службе подчеркнули, что компания, понимая значимость объекта и не дожидаясь возобновления государственного финансирования, решила в 2009 году продолжить строительные работы за собственные средства.

«Строительство автомобильной дороги «Знаменка – Луганск - Изварино» имеет огромное значение, как для Донецка, так и для Украины в целом, - отметил директор ООО «СтройДорТранс» Трофим ТИХИЙ. - Прежде всего, данный объект разгрузит Донецк от транзитного автотранспорта, что позволит избежать пробок на дороге в черте города, а при жаркой погоде предотвратит деформацию и разрушение покрытия автомобильных дорог вследствие движения грузового транспорта». Также, по его словам, данный обход соединит города, которые будут участвовать в проекте подготовки Украины к проведению Евро-2012.

Справка УНИАН. Строительная компания «СтройДорТранс» работает на рынке дорожного строительства с ноября 2006 года. «СтройДорТранс» осуществляет строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог I –IV категорий; строительство транспортных сетей, путепроводов и искусственных сооружений. Компания «СтройДорТранс» является структурным подразделением корпорации «Илиташ».