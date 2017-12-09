Проезд в киевских маршрутках подорожает до 9 гривень

Стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 9 гривень из-за подорожания топлива.

Об этом заявил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрия Артеменко, сообщается в свежем выпуске журнала "Новое время".

В частности, проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 гривень до 8-9 грн. Подорожает также и стоимость пригородных маршруток: с 12-16 гривень до 20.

Читайте такжеВ Киеве появились автоматы для бесконтактной оплаты проезда в транспорте (фото)

Издание отмечает, что цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12%, дойдя до 28 грн за литр. А стоимость дизтоплива и увеличилась на 14,7% - до 26 грн.

"Это самая большая прибавка, которую демонстрировали цены на стелах АЗС в этом году", - говорится в материале журнала "Новое время".

Как сообщал УНИАН, в Киеве журналисты провели инспекцию транспорта и попытались выяснить как маршрутчики устраняют конкурентов в столице. Оказывается, почти каждая вторая маршрутка ездит нелегально. По документам украинцы ездят на новеньких маршрутках, а на деле - некоторым авто скоро исполнится 20 лет.