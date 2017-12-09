На КПВВ "Станица Луганская" приостановлен пропуск граждан

На линии разграничения в Луганской области в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекращен пропуск граждан. Как сообщает Госпогранслужба, КПВВ будет закрыт 9 и 10 декабря.

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Закрытие пункта пропуска связано с ремонтом мостового перехода, который находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории.

Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.

Как сообщал УНИАН, 9-10 декабря в тестовом режиме на время ремонта моста на КПВВ в Станице Луганской будет работать КПВВ "Золотое".

В рамках ранее достигнутых Трехстороннего контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей украинская сторона трижды предпринимала попытки открыть пешеходное и транспортное движение через пункт пропуска "Золотое". Последний раз это было 20 октября сего года. Однако оккупанты отказывались от взятых на себя обязательств.