С сегодняшнего дня в Украине начал действовать новый график движения поездов

С сегодняшнего дня, 10 декабря, в Украине начал действовать новый график движения поездов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Изменения также коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.

В новом графике движения появится более 10 новых поездов, а именно:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка ("ночной экспресс", будет курсировать через день)

№12/11 Львов - Одесса ("ночной экспресс", будет курсировать через день)

№26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный двухгрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса - Пшемысль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов)

№46/45 Ужгород - Лисичанск (ежедневный)

№38/738 Киев - Запорожье ("ночной экспресс" Запорожье - Киев Интерсити, ежедневно)

№128/127 Ковель - Харьков (будет курсировать через день)

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№146/145 Львов - Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом международном сообщении Киев - Вена)

№329/330 Сумы - Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);

№747/748 Киев - Тернополь (составом электропоезда Шкода, ежедневный)

№753/754 Киев - Ковель-Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев - Холм)

№782/781 Киев - Черкассы (ежедневный "региональный экспресс»).

В «Укрзализныце» отметили, что при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.