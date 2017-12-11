Более 300 единиц спецтехники очищают Киев от снега

В Киеве с вечера 10 декабря работает 313 единиц спецтехники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые готовы к работе в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре Киевской городской государственной администрации.

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"В работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий УК «Киевавтодор», в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады по ручной уборке продолжают обрабатывать посыпальными материалами и убирать от снега лестничные марши, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и тротуары, которые обслуживаются УК «Киевавтодор».

Как сообщал УНИАН, в начале недели в Украине ожидается потепление, а затем снова вернутся осадки.