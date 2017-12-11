Россия перевела все поезда на юг в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" с 11 декабря 2017 года перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины. Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины.

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По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу, сообщает ТАСС.

В конце сентября РЖД сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в обход Украины. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, которые шли по старой линии без остановок.

Строительство железнодорожной линии Журавка (Юго- Восточная железная дорога, Воронежская область) - Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большинство из них - пассажирские поезда дальнего следования.