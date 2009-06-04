«Укрзализныця» установила 31 барьер на ж/д переездах

На протяжении пяти месяцев 2009 года работники путевого хозяйства железных дорог Украины установили 31 барьерную систему. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, благодаря барьерным системам, которые перекрывают всю ширину проездной части, отмечается тенденция к уменьшению ДТП. Планируется, что в этом году такие системы появятся на 69 переездах.

По данным ведомства, за 5 месяцев 2009 года на переездах и путях «Укрзализныци» произошли 34 случая дорожно-транспортных происшествий, в том числе 29 – на переездах и 5 - на путях вне переездов. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года количество ДТП уменьшилось на 30 случаев. При этом все транспортные происшествия произошли из-за нарушения водителями правил дорожного движения, чаще всего на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией.

Всего на протяжении 2007-2008 годов было оборудовано 133 железнодорожных переезда средствами, перекрывающими всю ширину проездной части.