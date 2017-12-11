Снижает риск терактов: Омелян прокомментировал запуск российских поездов в обход Украины

Перевод российских поездов на новый железнодорожный путь в обход Украины не несет негативные последствия, а лишь снижает риск террористических актов в нашем государстве, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Я такой шаг абсолютно приветствую. Пусть ездят где угодно, кроме Украины… Никаких последствий нет, наоборот, снижается риск любых террористических актов», – сказал министр.

По словам Омеляна, в обход Украины Россия пустила около 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.

Как сообщал УНИАН, по информации ТАСС со ссылкой на ОАО "Российские железные дороги", Россия перевела все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка (Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область) - Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) в обход Украины. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали границу РФ.

В конце сентября «Российские железные дороги» сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в обход Украины. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, которые шли по старой линии без остановок.

Строительство железнодорожной линии Журавка - Миллерово началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка - Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного сообщения, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.