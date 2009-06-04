Укрзализныця» снизила нагрузку грузов на треть

За 5 месяцев 2009 года объемы нагрузки по «Укрзализныци» выполнены к плановому заданию на 102,2%, однако из-за сокращения объемов грузов к уровню прошлого года этот показатель выполнен только на 69,9%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, на всех железных дорогах сверх плана нагружалось 17,5 тыс. тонн среднесуточно.

Выгрузка вагонов улучшена к плановой задаче и составляет 100,8%, то есть среднесуточно выгружалось свыше 13,3 тыс. вагонов, однако к уровню 5 месяцев 2008 года этот показатель ниже на всех железных дорогах, и его выполнение составляет 69,7%.

В то же время, оборот нагруженного вагона ускорен как к плановому заданию (на 0,33 суток - 111,2%), так и к уровню в прошлом году (на 0,29 суток – 109,9%), и его выполнение составляет 2,94 суток.

Улучшены также показатели использования локомотивного парка к плану и к уровню в прошлом году. Среднесуточный пробег локомотива к уровню 2008 г. повышен на 5,9% (466 км), среднесуточная производительность — на 4,8% (1266 тыс. ткм брутто), к плану — на 12,3 и 11,3% соответственно.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в первом квартале этого года недополучила около трех млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов в связи с экономическим кризисом.

По словам гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, в целом по 2009 году «Укрзализныця» прогнозирует недополучение 8-9 млрд. грн. из-за падения объемов перевозки грузов.