ЮЗЖД назначила дополнительные электропоезда к Троице

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта для перевозки пассажиров на праздник Троицы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, в понедельник 8 июня 2009 года будут курсировать дополнительные электропоезда №802/801 Фастов-Шостка; №806/805 Киев-Шостка; №810/809 Фастов-Шостка; №840/839 Киев-Шостка; №819/820 Киев-Шепетовка; №841/842 Киев-Шепетовка; №827/828 Киев-Жмеринка, №836 Коростень-Киев.

Назначенные дополнительные поезда введены в график движения 8 июня по расписанию выходного дня «воскресенья». Соответственно, в воскресенье 7 июня эти электропоезда не будут курсировать, кроме графиковых №802/801, Фастов-Шостка и №810/809 Фастов-Шостка.

Кроме того, электропоезд повышенного комфорта №802/801 Фастов-Шостка будет перевозить пассажиров дополнительно еще и в субботу 6 июня. А вот движение ежедневного электропоезда № 803/804 Рокитное-Киев-Рокитное 7 и 8 июня 2009 года будет отменено.