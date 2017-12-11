Украинский гигант Ан-124 спас А380, который потерял двигатель и застрял в Канаде

Французский самолет А380, который застрял в Канаде без одного двигателя, удалось вернуть на родину благодаря украинскому самолету Ан-124 "Руслан", на борту которого был доставлен новый двигатель. Операция по "спасению" крупнейшего в мире пассажирского лайнера успешно завершилась на этой неделе, пишет Газета.ru.

Инцидент со знаменитым гигантом, принадлежащим французской Air France, произошел еще 30 сентября. У самолета, летевшего по маршруту Париж - Лос-Анжелес над Гренландией оторвало переднюю часть правого двигателя вместе с вентилятором. На борту самолета находились 496 пассажиров и 24 члена экипажа.

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В результате самолет был вынужден совершить экстренную посадку на трех двигателях на базе ВВС Канады "Гус-Бэй", а пассажиры - провести там лишние 24 часа.

Позже части двигателя, которые оторвались, были обнаружены на леднике в Гренландии, поднятые вертолетом и доставлены для исследования в Париж.

Из-за этого инцидента Федеральное управление гражданской авиации США выдало предписание всем авиакомпаниям, которые владеют самолетами А380 с двигателями GP7200 производства объединения Engine Alliance, провести визуальный осмотр втулок вентиляторов всех аналогичных двигателей.

Другая проблема оказалась сложнее - французский самолет надолго застрял в отдаленном канадском аэропорту, его "спасение" продолжалось более двух месяцев и завершилось лишь недавно.

За несколько дней до этого из Европы в Канаду был отправлен новый двигатель GP7200. Для его доставки был использован самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий украинским "авиалиниям Антонова".

Обратным рейсом этот же самолет доставил в Британию остатки поврежденного двигателя, где их будут изучать в компании General Electric.

Как сообщал УНИАН, Ан-70 избавится от российских деталей.