Рекордная цифра: Гройсман рассказал, сколько миллиардов выделят на дороги

Финансирование дорожного строительства в Украине в 2018 году составит 46,7 млрд грн, а с 1 января начнет работу специально предназначенный для этого Дорожный фонд.

Читайте такжеНа безопасность дорожного движения в Украине выделят почти 2 миллиарда - Омелян

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ.

«Финансирование дорог в следующем году составит 46,7 млрд грн - рекордная цифра», - сказал премьер.

По словам главы правительства, дорожное строительство в следующем году будет обеспечено как на региональном уровне по принципу софинансирования, так и на направлениях государственного значения.

Как сообщал УНИАН, финансирование дорожного строительства в Украине в текущем году составляет около 20 млрд грн. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в следующем году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения.