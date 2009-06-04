«ВТБ Банк» предоставит «УкрАВТО» 80 млн. долл.

ОАО «ВТБ Банк» (г. Киев) открыл корпорации «УкрАВТО» кредитную линию на 80 млн. долл. с правом дальнейшего увеличения до 100 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение сегодня подписали председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ и председатель правления корпорации «УкрАВТО» Александр КОЗИС.

По словам В.ПУШКАРЕВА, основная часть кредитных средств будет направлена на кредитование физических лиц, приобретающих автомобили, которые реализуют предприятия корпорации.

Программа кредитования предусматривает финансирование приобретения автомобилей в национальной валюте на срок до 2 лет.

В рамках программы будут, в частности, кредитоваться покупатели автомобилей Chevrolet, Opel, ЗАЗ, Toyota, Nissan, Renault, Lada, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, Chery.

«В нынешних экономических условиях основной задачей «ВТБ Банка» является поддержка отечественных производителей. По нашему глубокому убеждению, такой подход - залог преодоления текущих экономических вызовов в нашем государстве», - отметил В.ПУШКАРЕВ.

В свою очередь, как отметил А.КОЗИС, «подписание такого соглашения - это очень важный шаг навстречу клиентам корпорации «УкрАВТО» и очень серьезный сигнал рынку: даже в нынешних условиях нужно и можно работать над программами финансирования. Это поднимет уровень потребления, что реально сможет положительно повлиять на ситуацию не только в автомобильном и финансовом секторах, но и на экономику страны в целом».

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 26,521 млрд. грн., обязательства –24,052 млрд. грн., собственный капитал - 2,469 млрд. грн., уставный капитал - 2,159 млрд. грн.

ОАО «ВТБ Банк» в первом квартале текущего года сократило чистую прибыль на 15%, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 8,285 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.