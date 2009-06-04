Винский поручил разработать план оздоровления Изюмского ТВРЗ

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ поручил временному исполняющему обязанности главы правления ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» Николаю ПОДУШКЕ до 10 июня т.г. разработать план оздоровления завода.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Профсоюзного комитета Изюмского ТВРЗ Александр ХАХИЛЕВ.

По его словам, сегодня состоялась встреча представителей профсоюза завода с И.ВИНСКИМ, в ходе которой был дан ряд поручений по оздоровлению предприятия.

Министр поручил своему заместителю Владимиру БАДАГОВУ 10 июня представить и обсудить разработанный план оздоровления предприятия с работниками Изюмского завода.

«В недельный срок поручено В.БАДАГОВУ завершить вопрос формирования Набсовета ТВРЗ. Т.е. дано четкое указание полностью изменить состав НС, при этом В.БАДАГОВ его возглавит», - сообщил А.ХАХИЛЕВ. В Набсовет также войдет сам А.ХАХИЛЕВ, как представитель профсоюза, предложение для участия в НС направят Изюмскому городскому главе, остальные представители НС будут от Проминвестбанка и ФГИУ.

Также поручено Н.ПОДУШКЕ еженедельно проводить с коллективом совещания, отчитываться о проделанной работе, о планах», - сообщил А.ХАХИЛЕВ.

Для финансового оздоровления завода поручено в недельный срок направить со стороны каждой железной дороги заказ на капремонт тепловозов на Изюмском заводе. Таким образом, планируется направить заказ на ремонт шести тепловозов – по одному с каждой дороги.

Относительно задолженности по зарплате на предприятии, А.ХАХИЛЕВ отметил, что план ее реструктуризации будет выписан в плане оздоровления завода, который представят. В то же время, он добавил, что предварительно планируется получить часть задолженности по зарплате за счет предоплаты от железных дорог, которая поступит за капремонт тепловозов.

Как сообщал УНИАН, работники ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» планировали сегодня утром пикетировать здание Министерства транспорта и связи Украины.

Работники завода возмущены ситуацией вокруг предприятия и коллектива, которая с каждым днем ухудшается. При этом они не видят в действиях руководства завода тенденции к улучшению состояния предприятия, возобновлению его платежеспособности и погашению задолженности по выплате заработной платы, которая накопилась с июня 2008 года и на сегодняшний день составляет свыше 5 млн. грн.