GM и Chrysler сократят число дилеров

General Motors и Chrysler защитили свои планы по сокращению числа дилерских центров. Главы компаний, выступая перед специальной комиссией Сената США, заявили что данный шаг является болезненным, но необходимым для создания открытых и конкурентоспособных предприятий, сообщает k2kapital со ссылкой на New York Times.

Глава General Motors Фриц Хендерсон (Fritz Henderson) и президент Chrysler Джеймс Пресс (James Press) выразили мнение, что с обеими компаниями работает слишком много дилеров. По их словам, покупательский спрос снизился как внутри страны, так и вне ее, в связи с этим GM и Chrysler вынуждены действовать в соответствии с условиями рынка.

Так, Chrysler закроет 789 из 3188 дилеров в США. Этим компаниям концерн предложил заняться послепродажным обслуживанием, ремонтом автомобилей, продажей подержанных машин или же заключить контракты с другими автопроизводителями. GM желает снизить число дилерских центров с 6000 до 3500 к концу следующего года.

"Это наш последний шанс - направить процесс в правильное русло", - заявил Хендерсон членам сенатского комитета. При этом он отметил, что сейчас "сложные времена для всех членов семьи GM". По словам Хендерсона и Пресса, они изучили все возможности сохранения как можно большего числа франшиз у дилеров, но в нынешних условиях, к сожалению, не всем найдется место в этом бизнесе.

Председатель комиссии по коммерции демократ Джон Рокфеллер VI (John Rockefeller IV) объявил, что обе компании, с его точки зрения, оставляют своих клиентов и дилеров на произвол судьбы.

Дилеры также резко раскритиковали предложение GM и Chrysler. Глава техасского дилера Chrysler, Dodge и Jeep Рассел Уотли (Russell Whatley) рассказал, что бизнес основал еще его дедушка в 1919 г. "Многолетние инвестиции просто ушли в никуда", - пожаловался он. Бизнесмен оценил действия Chrysler как "разорительные и опустошительные".