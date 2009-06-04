«Роза Ветров» подписала interline-соглашения

30 мая вступило в силу interline-соглашение между авиакомпаниями WINDROSE («Роза Ветров») и «Днеправиа», а с 31 мая - с авиакомпанией «Донбассаэро».

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, благодаря соглашению, авиакомпания WINDROSE получила возможность продавать перевозки по маршрутам стороны-партнера.

«Interline-соглашение с украинскими авиакомпаниями «Донбассаэро» и «Днеправиа» позволят нам оформлять на своих бланках билеты на прямые и стыковочные рейсы друг друга», - отметил заместитель директора по маркетингу и продаже Олег МАКСИМОВ.

Таким образом, соглашение позволяет пассажиру приобрести единый билет на перелет с любого пункта маршрутной сети WINDROSE в города, охваченные географией полетов авиакомпанией «Днеправиа» или «Донбассаэро», и наоборот.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) основано в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет

полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.