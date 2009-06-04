«Авлита» увеличила перевалку грузов

ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» в январе-мае 2009 года увеличила перевалку генеральных и сыпучих грузов на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - с 1,36 млн. тонн до 2 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В том числе объем перевалки металлопродукции за 5 месяцев этого года составил 700 тыс. тонн, зерна - 1,3 млн. тонн.

«Компания ранее никогда еще не перегружала такое количество грузов за первые пять месяцев года. Рекордный итог января-мая – это результат кропотливой работы по развитию производственных мощностей предприятия», - сказал генеральный директор ЗАО СК «Авлита» Александр ЛАГОША.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно.

Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн одновременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час.

Причальные мощности включают 15 причальных кранов, включая 5 мобильных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.

В 2008 году СК «Авлита» переработала 3,96 млн. грузов – 1,76 млн. тонн металлопродукции и 2,2 млн. тонн зерна.