ВР установила нулевую ставку НДС для международной перевозки грузов

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам налогообложения услуг по международным перевозкам пассажиров, багажа и грузов, международных отправлений, международного лизинга и международного ремонта товаров”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 357 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено налогообложение налогом на добавленную стоимость транспортных услуг, связанных с международной перевозкой грузов автомобильным транспортом, как в пределах Украины, так и за пределами государственной границы, по нулевой ставке. Документом, удостоверяющим факт такой перевозки, является международная товарно-транспортная накладная CMR.