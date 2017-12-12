Пилоты Ryanair в Дублине проголосовали за проведение забастовки - СМИ

Пилоты, нанятые непосредственно авиакомпанией Ryanair в Дублине, проголосовали за проведение забастовки из-за продолжающегося спора между компанией и ее сотрудниками о праве на коллективные переговоры.

Об этом говорится в опубликованном заявлении профсоюза IMPACT, пишет Прайм со ссылкой на Reuters.

Несколько профсоюзов по всей Европе готовятся к забастовкам в связи с требованием проведения переговоров о заключении коллективных трудовых договоров.

"В голосовании в Дублине участвовали только сотрудники, которых компания нанимала напрямую, без задействования агентств. Из 84 голосовавших 79 высказались за забастовку, трое были против, и один не вернул бюллетень", - пишет Reuters.

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Нанятые напрямую компанией пилоты обычно являются командирами воздушного судна, поэтому забастовка вызовет затруднения для пассажиров авиакомпании дублинской базы.

По словам представителя IMPACT, входящий в него ирландский союз пилотов IALPA проведет встречу во вторник, чтобы принять решение о следующих шагах.

Ryanair, которая не признает деятельность профсоюзов, в своем сообщении заявила, что не получала уведомления о каких-либо забастовках своих пилотов в Дублине и что она предполагает, что голосование было больше похоже на "пиар-ход" со стороны IALPA.

В компании рассчитывают, что пилоты из Дублина последуют за коллегами в других ирландских городах и согласятся на повышение зарплаты на 20%. Кроме того, Ryanair сообщила, что пилоты, участвующие в забастовке, потеряют свои льготы и премии.