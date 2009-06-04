Греческие ж/д откроют маршруты из Салоник в Киев и Москву

Греческие железные дороги в июне откроют маршруты из Салоник в Киев и Москву. Об этом сообщила в четверг Организация железных дорог Греции (OSE), передает РИА «Новости».

В пресс-релизе компании сообщается, что маршрут Салоники–Киев–Салоники начнет курсировать с 10 июня, обратный рейс будет осуществляться по пятницам, начиная с 12 июня. Вагоны предоставят украинские железные дороги.

С 12 июня будет открыт маршрут Салоники–Москва–Салоники с использованием вагонов, предоставленных российскими железными дорогами. Поезда будут отправляться из Салоник по пятницам, из Москвы – по понедельникам. Предполагается, что данные маршруты будут действовать до окончания туристического сезона в Греции, то есть до второй половины сентября.