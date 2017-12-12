Британский электрокар: в сети появились изображения нового универсала на базе Tesla‍

У американского элекрокара компании Илона Маска - Tesla - появится британский потомок: британское тюнинг-ателье Niels van Roij Design опубликовало в сети несколько фото, на которых показана работа над новым автомобилем, который создадут на базе Tesla Model S, сообщает Прайм.

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Основным отличием новинки станет то, что электроседан превратится в универсал.

Ожидается, что новый электрокар Electric Shooting Brake представят уже в начале марта следующего 2018 года.

В основу нового проекта лег серийный электрокар в кузове седан. Для него дизайнеры разрабатывают новый кузов: передняя часть модели останется от базовой, заднюю создадут заново.

Отмечается, что новый электромобиль будет четырехдверным. Пока информации о технических характеристиках нового универсала не раскрывается. Глава тюнинг-агентства Нилс ван Ройдж заявил, что уже создано 16 разных дизайнерских проктов нового авто.