Винский считает необходимым укрупнение портов

Залогом развития морской отрасли является укрупнение морских торговых портов путем объединения более мелких украинских портов с крупными.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, такое мнение высказал министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Согласно сообщению, в 2008 году во многих морских портах складывалась ситуация, когда порт не мог принять и обработать возможный поток груза. По этой причине грузопотоки переориентировались на иностранные предприятия. «Лишь порты с развитыми мощностями, инфраструктурой, высокими возможностями для саморазвития и роста могут эффективно вести свою деятельность и конкурировать на международном рынке», - отметил министр.

По его словам, крупные предприятия имеют возможность амортизировать средства и за счет этого развивать свои мощности самостоятельно. Процесс укрупнения портов уже реализовался в присоединении Генического порта к Бердянскому, Днепро-Бужского к Николаевскому порту. «Я считаю, что лучше иметь 10 современных и эффективных портов, чем 20, но таких, которые приходят» в упадок, - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Напомним, на сегодня в Украине насчитывается 18 морских торговых портов.