Кабмин изменил порядок конкурса по перевозке пассажиров

В Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1081, внесены качественные изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, соответствующее постановление №525 Кабмин принял 25 мая 2009 года.

В частности, система усовершенствована в части начисления баллов для оценки предложений перевозчиков-претендентов.

В усовершенствованном Порядке введены дополнительные показатели оценки инвестиционной и социальной деятельности работы перевозчика, что позволяет получать преимущество тем перевозчикам, которые систематически уделяют внимание вопросам обновления подвижного состава, кадровой и социальной политики, осуществляют социальные перевозки в сельской местности.

Кроме того, конкретизирован вопрос привлечения инвестиций в подотрасль автомобильного транспорта, то есть предоставляется определенное количество баллов в зависимости от того, какое количество подвижного состава эксплуатируется в целом, сколько новых автобусов приобретено за последний год и т.п.