9 июня будет открыт электрифицированный ж/д участок Долинская-Николаев

9 июня 2009 года в 12.30 на железнодорожном вокзале г. Николаев состоятся торжественные мероприятия по случаю сдачи в эксплуатацию электрифицированного участка Долинская—Николаев при участии министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и начальника Одесской железной дороги Ильи ЛЕВИЦКОГО.

В рамках мероприятия журналисты получат детальную информацию о реализации проекта реконструкции участка, результатах и перспективах последующего развития железнодорожной инфраструктуры.

По окончанию торжеств запланирован подход к прессе.

Выезд представителей СМИ к месту события состоится 9 июня в 9.00 от управления Одесской железной дороги, которая находится по адресу: г. Одесса, вул.Пантелеймоновская, 19.

Аккредитоваться необходимо до 15.00 5 июня по телефонам: 8(048) 727-10-07, 8(048) 798-15-14, 8(050) 333-46-33, 8(067) 811-00-85.