Дорогое топливо: таксисты повысили тарифы
12:25, 12 декабря 2017Транспорт/Связь
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Впрочем, это не предел и до конца года ездить в такси станет еще дороже.
Причиной подорожания такси называют дорогое топливо / фото УНИАН
Стоимость проезда в такси от начала осени выросла на 5% из-за подорожания топлива, сообщает ТСН.uа.
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Причиной подорожания называют высокую стоимость топлива.
Об этом сообщил председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк,
Антонюк добавил, что это не предел и до конца года ездить в такси станет еще дороже.
Отметим, что сегодня, 12 декабря, литр бензина категории А-95 в среднем по Украине стоит 28,29 гривны.
Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 25,90 гривны.
Газ для автомобилей стоит 12,27 гривны.
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