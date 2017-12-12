Дорогое топливо: таксисты повысили тарифы

Стоимость проезда в такси от начала осени выросла на 5% из-за подорожания топлива, сообщает ТСН.uа.

Читайте такжеUber решил повысить тарифы в украинских городах

Причиной подорожания называют высокую стоимость топлива.

Об этом сообщил председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк,

Антонюк добавил, что это не предел и до конца года ездить в такси станет еще дороже.

Отметим, что сегодня, 12 декабря, литр бензина категории А-95 в среднем по Украине стоит 28,29 гривны.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 25,90 гривны.

Газ для автомобилей стоит 12,27 гривны.