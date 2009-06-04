Бумаги Cisco включены в расчеты индекса Dow Jones

Ценные бумаги американской компании компании Cisco – одного из мировых лидеров на рынке производства решений для информационных технологий и телекоммуникаций включены в расчеты индекса Dow Jones. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

«8 июня Cisco займет место компании General Motors в расчетах индекса Dow Jones Industrial Average», - говорится в сообщении.

Акции автоконцерна General Motors исключены в связи с подачей заявления о банкротстве.

Этот индекс, рассчитываемый с 1896 года и считающийся барометром состояния американского рынка, включает в себя показатели 30 крупнейших компаний США, чьи акции торгуются на бирже.

Cisco стала пятым представителем индустрии информационно-коммуникационных технологий, включенным в расчеты индекса Dow Jones Industrial Average. По многолетней традиции, в этот листинг включаются компании, которые демонстрируют способность к долгосрочному развитию, вызывают интерес у широкого круга инвесторов, достойно представляют свой сектор экономики и пользуются особым уважением на рынке.

Кроме того, как известно, вместо банка США Citigroup в индексе будут участвовать ценные бумаги крупного страховщика США Travelers Companies. Замена также произойдет с 8 июня.

Справка УНИАН. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) - один из ключевых биржевых показателей США, который демонстрирует состояние компаний-лидеров рынка США, а через индекс и состояние рынка в целом (введен в 1896 г., в него входили сначала ценные бумаги 12 компаний). Составлением и подсчетом Dow занимается компания Dow Jones & Company. Если ранее в индекс включались только индустриальные компании тяжелой промышленности, то сегодня в индекс входят ценные бумаги компаний различных секторов экономики. При включении в список Dow Jones компаний принимается во внимание репутация компании, показатели роста на протяжении последних лет и др.

С 8 июня 2009 года в расчет индекса Dow Jones будут входить ценные бумаги компаний: 3M, Alcoa, American Express, AT&T (телекоммуникации), Bank of America, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco (ИТ и телекоммуникации), Coca-Cola, DuPont, ExxonMobil, General Electric, Hewlett Packard (ИТ), Home Depot, Intel (ИТ), IBM (ИТ), Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Kraft Foods, McDonald`s, Merck, Microsoft (ИТ), Pfizer, Procter&Gamble, Travelers, United Technologies, Verizon (телекоммуникации), Wal-Mart, Walt Disney.