На заводе в Николаеве заложены первые секции судов

На ОАО «Вадан Ярдс Океан» 3 июня торжественно произведена закладка 4-х днищевых секций для несамоходных сухогрузных двухтрюмных судов смешанного типа "река-море".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОАО «Вадан Ярдс Океан», это первые из 24 судов, которые будут строится заводом для украинского заказчика - одного из крупнейших сельскохозяйственных производителей Украины предприятия ООО СП «Нибулон». Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов.

По информации пресс-службы "Нибулона", в марте т.г. предприятие подписало с ОАО «Вадан Ярдс Океан» контракты на строительство 16 барж (первой серии судов).

Согласно подписанным контрактам, передача всех судов будет происходить в четыре этапа. Первое головное судно будет передано до 15 августа т.г., второе-четвертое — до 31 августа, следующие четыре — до 13 октября, еще четыре судна — до 30 ноября 2009 года. Оставшиеся суда будут переданы «Нибулону» до 26 января 2010 года.

Новые суда будут ходить под украинским флагом и зарегистрированы в Николаеве.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» - один из крупнейших национальных сельскохозяйственных производителей, экспортеров и национальных инвесторов, инвестиции которого в аграрный сектор экономики Украины за 18 лет превысили 2,2 млрд. грн. Предприятие имеет 36 подразделений и арендует более 70 тыс. га земли у более 25 тыс. арендодателей в 10 областях Украины: Николаевской, Луганской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

«Вадан Ярдс Групп АС» - международная судостроительная компания, 70% которой принадлежит российской компании FLC West и 30% - компании STX Europe.

«Вадан Ярдс Океан» - судостроительная компания, входящая в состав судостроительной группы "Вадан Ярдс". Строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания.