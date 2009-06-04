ВР хочет увеличить перечень услуг операторов телекоммуникаций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно увеличения перечня услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект проголосовал 301 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается увеличить перечень и расширить доступ к услугам, которые предоставляются всеми операторами телекоммуникаций.

В частности, предлагается предоставить абонентам право оставлять в пользовании предоставленный им абонентский номер при переходе от одного оператора связи к другому.

Кроме того, законопроектом предусматривается обязать операторов, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять услуги национального роуминга, а также дополнить действующий Закон "О телекоммуникациях" определениями специальных терминов ("абонентский номер", "сохранение абонентского номера", "национальный роуминг").