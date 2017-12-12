"Укрпошта" выступила против новых правил беспошлинного ввоза товаров

Введение Верховной Радой дополнительных ограничений на беспошлинный ввоз товаров из-за границы будет неэффективным и затратным для государства и операторов логистического рынка. Как сообщила пресс-служба публичного акционерного общества "Укрпошта", такое мнение высказал глава предприятия Игорь Смелянский.

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"Борьба с контрабандой - очень важная задача для государства. "Укрпошта" полностью поддерживает намерения снизить уровень нелегальных перевозок. Однако выбранный инструмент вряд ли принесет результат: взимать пошлину с посылок из Китая, где средний чек по статистике меньше 10 долларов, выйдет дороже для государства. По нашему мнению, данная инициатива достаточно противоречива", - цитирует пресс-служба Смелянского.

Согласно сообщению, инициаторы соответствующих изменений в Налоговый кодекс не представили расчетов ожидаемого дохода госбюджета в результате введения таких ограничений. По прогнозам "Укрпошты", дополнительные поступления в бюджет от введения такой инициативы будут меньше расходов государства на администрирование. Пресс-служба отметила, что опыт стран, которые пошли по пути уменьшения размера беспошлинного лимита, подтверждает такой прогноз.

"После сокращения беспошлинного лимита с 200 долларов до 22 евро в Беларуси, по данным региональных таможенных служб, произошло уменьшение объемов импортных "мелких пакетов" с плановых 24 миллионов штук к фактическим 12 миллионов штук", - пояснила пресс-служба.

Пресс-служба добавила, что на этом фоне в Беларуси наблюдается активизация "серых" перевозчиков, которые доставляют импортные отправления через Россию по нелегальным каналам. Кроме того, подобные ограничения можно легко обойти.

"Механизмов обойти такое ограничение множество, например, оформить заказ на близких или воспользоваться за соответствующую плату услугами юридических лиц (на которых ограничения не распространяется). При этом уменьшается конкуренция на рынке, и создаются дополнительные препятствия для клиентов", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, инициаторы введения дополнительных ограничений также не определили, как государство должно администрировать "четвертую посылку", которая будет облагаться налогом.

"Если две посылки придут одновременно "Укрпоштой", а две - другим операторам - с какой считать пошлину? Каким образом собирать персональные данные с зарубежных площадок, как данный реестр должен работать в некомпьютеризованных офисах сельской местности? Ответов на эти и другие вопросы нет», - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, операторы логистического рынка в результате данной инициативы понесут затраты на сбор, анализ и проверку данных для импорта, затраты для оформления таможенных деклараций, на внедрение системы регистрационных номеров для нерегулярных импортеров и т.д.

"По нашим подсчетам, общие расходы только на ІТ составят более 150 миллионов гривень", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба добавила, что для потребителей услуги вырастут время ожидания отправления и тарифы, которыми операторы будут компенсировать понесенные финансовые затраты.

"Клиент не рад будет отстоять в очереди и узнать, что для того, чтобы получить посылку за 5 долларов (например с AliExpress), необходимо пойти и заплатить пошлину в размере 1 доллар. И это при условии, что единая государственная база на зависнет, как это ежегодно происходит с системой электронного декларирования. При этом заказанный товар на внутреннем рынке у посредников будет стоить гораздо дороже. И кому это выгодно?", - подытожила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада ввела дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы. Соответствующие изменения содержатся в принятых депутатами правках в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Данным законопроектом вводятся ограничения на безналоговые пересылки товаров физическими лицами в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Теперь их может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной стоимостью до 150 евро. Четвертая посылка будет уже облагаться налогом.