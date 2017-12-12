Турция закрыла свои порты для судов из оккупированного Крыма – Луценко

Турция выполняет договоренности с Украиной о недопущении в свои порты судов из временно оккупированного Россией Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Считаю достаточно плодотворным совместный визит с уважаемым господином Джемилевым (уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев - УНИАН) и представителями крымской прокуратуры в Турецкую Республику, в результате чего Турция приняла достаточно жесткое решение и, по нашим данным, оно было немедленно имплементировано и выполняется, о недопущении захождения в турецкие порты кораблей, нарушающих экономические санкции в отношении оккупированного Крымского полуострова", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Луценко в начале октября посетил Турцию.

По результатам визита пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Торгово-промышленная палата Турции направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса страны письмо о запрещении принимать суда из Крыма.

«Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что «суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется», - отметила она.

Кроме того, в Турции вводится жесткая система контроля судов, в том числе их документации. Так, руководство портов обязывают требовать от судов доказательства того, что последней точкой их отбытия не был крымский порт, и они не отправляются в Крым. Порты не имеют права оформлять пошлины, портовые и торговые документы, имеющие на себе отметку «Крым».

Ранее Турция запретила своим судам посещать оккупированный Россией Крым.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.