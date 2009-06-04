ВР систематизирует полномочия НКРС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 276 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внести в действующий закон изменения и дополнения, направленные на систематизацию регуляторных полномочий Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) относительно отношений с субъектами хозяйствования в сфере пользования радиочастотным ресурсом.

В частности, предлагается привести в порядок предоставление разрешительных документов в сфере пользования радиочастотным ресурсом, установленный Законом "О радиочастотном ресурсе Украины", в соответствие с Законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Также законопроектом предусматривается повысить эффективность деятельности субъектов хозяйствования в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины путем четкого определения процедуры и сроков предоставления документов разрешительного характера на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств, ввоза их из-за рубежа и реализацию на территории Украины.