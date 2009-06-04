Открывается авиарейс Ужгород–Будапешт

С 15 июня открывается новый авиарейс сообщением Ужгород–Будапешт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в середине июня в рамках реализации совместного проекта авиакомпаний «КийАвиа-Закарпатье» и «Малев», компании «Джейбил-Украина» и Закарпатской ОГА состоится презентация первого авиарейса по маршруту Ужгород–Будапешт.

По данным управления, перелет с Ужгорода в столицу Венгерской Республики – Будапешт будет длиться 45 минут. Перевозки будут осуществляться на новых комфортабельных самолетах «Ембрайер» пассажировместимостью 30 человек.

На начальном этапе реализации проекта самолет будет отправляться из Ужгорода два рейса в неделю – в понедельник и пятницу.