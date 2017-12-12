На Житомирщине продолжается прием заявок для получения жилья по программе "Собственный дом" - ОГА

На Житомирщине продолжается прием заявок для получения жилья по программе «Собственный дом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, прием заявок и документов от жителей Житомирщины для строительства, приобретения или реконструкции жилья по программе «Собственный дом» продолжается. «Так, как комиссия будет рассматривать их в следующем году, то у желающих есть время для оформления всех необходимых документов», - сказано в сообщении.

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Об этом сообщает директор коммунального предприятия «Областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» Житомирского областного совета Игорь Потапчук.

По его словам, жители сельской местности области, желающие воспользоваться льготным кредитом для приобретения, строительства или реконструкции жилья, могут собрать необходимые документы и подать их в фонд. Так как в этом году финансовый ресурс для выдачи кредитов уже использован, то комиссии будет рассматривать их в 2018 году.

В течение последних лет программе индивидуального строительства жилья на селе «Собственный дом» воспользовались 40 жителей Житомирщины: в 2017 году – 23 жители области, в 2016 году – 17 жителей.

Получить выгодный кредит для приобретения или строительства жилья под 3% годовых сроком от 20 до 30 лет могут те жители Житомирщины, которые проживают и работают в сельской местности.

С перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.

За подробной информацией можно обратиться к «Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» по адресу: площадь Королева, 12, каб. 510, 512 или по телефону (0412) 42-16-06.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области успешно внедряется программа «Собственный дом».