Под Харьковом сломался поезд "Интерсити" (фото, видео)
20:03, 12 декабря 2017Транспорт/Связь
1561
Поезд выехал из Харькова и сломался через 13 минут после отправления.
По его словам, поезд сломался через 13 минут после отправления / facebook.com/strakhovka.net
Во вторник, 12 декабря, поезд "Интерсити", следовавший в Киев из Харькова, внезапно сломался. Об этом в Facebook сообщил один из пассажиров Виталий Дунаев.
"Поезд 723 "Интерсити+" Харьков - Киев 12.12 в 13:13 выехал из Харькова и через 13 минут после отправления сломался возле таблички 132. Я сижу на 13-ом месте во 2-ом вагоне. Стоим уже 2 часа. Никто ничего не объясняет - люди опоздали на самолеты и поезда!" - отметил он.
Читайте также"Укрзализныця" назвала маршруты поездов, которые отменяются с 10 декабря
Позже Дунаев сообщил, что пассажиров "Интерсити" пересадили в другой поезд.
Ранее в киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter