Под Харьковом сломался поезд "Интерсити" (фото, видео)

Во вторник, 12 декабря, поезд "Интерсити", следовавший в Киев из Харькова, внезапно сломался. Об этом в Facebook сообщил один из пассажиров Виталий Дунаев.

"Поезд 723 "Интерсити+" Харьков - Киев 12.12 в 13:13 выехал из Харькова и через 13 минут после отправления сломался возле таблички 132. Я сижу на 13-ом месте во 2-ом вагоне. Стоим уже 2 часа. Никто ничего не объясняет - люди опоздали на самолеты и поезда!" - отметил он.

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Позже Дунаев сообщил, что пассажиров "Интерсити" пересадили в другой поезд.

Ранее в киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд.