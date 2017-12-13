"Укрзализныця" рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией - Омелян

После того, как Россия пустила поезда в обход Украины, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.

Об этом в комментарии "112 Украина" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как рассказал Омелян, перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы.

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"Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", - заявил Омелян.

Он отметил, что Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию.

"Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении", - констатировал министр.

Как сообщал УНИАН, Россия перевела все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка (Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область) - Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) в обход Украины. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва - Адлер, проезжали участок по Луганской области Украины и дважды пересекали границу РФ.

В конце сентября «Российские железные дороги» сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в обход Украины. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, которые шли по старой линии без остановок.