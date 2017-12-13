Временно, для предупреждения злоупотреблений: "Укрзализныця" вводит возврат электронных билетов только через кассы

Публичная акционерная государственная компания «Укрзализныця» с 12 декабря временно приостанавливает услугу возврата билетов через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В «Укрзализныце» объясняют, что такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.

«Для того, чтобы исключить подобные злоупотребления, «Укрзализныця» временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы», - отметили в «Укрзализныце».

В ведомстве добавляют, что анализ, проведенный специалистами «Укрзализныци», показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продаж. Вместе с тем, прослеживается тенденция к возврату значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелируется с нарастанием ажиотажного спроса на путешествия популярными маршрутами.

«Такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их дальнейшей перепродажи. В результате создается искусственный предыдущий дефицит, что вызывает справедливое недовольство и нарекания граждан, которые собираются путешествовать», - резюмируют в ведомстве.

Ограничения будут отменены после окончания новогодне-рождественских перевозок.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Эта универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.