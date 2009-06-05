Tata Motors планирует продавать Nano в США

Индийский автопроизводитель Tata Motors надеется в ближайшие два года выпустить в продажу в Соединенных Штатах новый - самый дешевый в мире - автомобиль Nano, заявил представитель компании в среду, передает Рейтер..

Tata планирует также в 2011 году предложить европейскую версию машины, которая будет стоить порядка $2.300.

Впервые Nano был представлен на выставке в январе 2008 года, но тогда вокруг него возникло много споров. Проект вызвал неодобрение прежде всего защитников окружающей среды, считающих, что выпуск таких дешевых автомобилей может привести к массовой автомобилизации, что будет иметь негативные последствия для окружающей среды.

Два года, которые потребуются для появления Nano в США, "нужны для достижения всех стандартов по выбросам и безопасности", сказал ранее глава компании Ратан Тата.

Идея Tata заключается в том, чтобы предложить сверхбюджетный автомобиль, который смогли бы себе позволить небогатые люди, а также захотели бы приобрести владельцы мотоциклов и скутеров, вынужденные маневрировать по индийским улицам с детьми на сидении.

Четырехместная машина имеет двигатель мощностью приблизительно 33 лошадиные силы и способна пройти до 65 миль на галлоне (28 километров на литр). Автомобиль также оснащен четырехступенчатой коробкой передач. Дешевая рабочая сила позволяет сохранить цену на максимально низком уровне.

По заявлениям Ратана Тата, компания также занимается разработками автомобилей, которые будут работать на более дешевом топливе, чистом дизеле, биотопливе и даже батареях.