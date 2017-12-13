Омелян заявил, что переговоры "Борисполя" с лоукостером Ryanair находятся на финальной стадии

Переговоры международного аэропорта «Борисполь» с одним из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпанией Ryanair о ее выходе на украинский рынок находятся на финальной стадии.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас уже финализируются переговоры сейчас. Удалось найти консенсус с аэропортом "Борисполь", он был с аэропортом Львова. 2018 год однозначно будет годом дешевых авиаперевозок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.