7 июня исполняется 139 лет, как из Киева впервые отправился поезд

В воскресенье, 7 июня, 2009 года Юго-Западная железная дорога будет отмечать 139 годовщину своего основания. Именно в этот день в 1870 году в 11 часов 30 минут из Киева впервые отправился поезд, который прибыл в Бирзулу (в настоящее время Котовск Одесской области) в 6 часов 27 минут утра следующего дня.

Сегодня же столичная магистраль – главная транспортная артерия государства. Она является одной из крупнейших железных дорог, общая протяженность ж/д полотна которой 6 350 км и проходит оно по 11 областям Украины.