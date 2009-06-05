НКРС: ставки интерконнекта будут на уровне их себестоимости

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) разработала и одобрила проект Порядка осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования (интерконнект), основанный на учете себестоимости данной услуги. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Для обеспечения постоянной и надежной работы телекоммуникационной сети общего пользования, защиты прав потребителей телекоммуникационных услуг и достижения согласия между операторами, НКРС провела несколько совещаний с операторами мобильной связи и ОАО "Укртелеком" для решения вопросов взаиморасчетов и определения ставок интерконнекта.

По данным комиссии, в результате проведенных обсуждений «было достигнуто общее согласие относительно необходимости снижения ставок интерконнекта» на сети операторов мобильной связи и проведения мониторинга этого процесса при участии НКРС. Также было достигнуто принципиальное согласие всеми операторами установить новый формат взаимоотношений относительно ставок интерконнекта.

Во исполнение достигнутых договоренностей и с целью совершенствования системы взаиморасчетов между субъектами рынка телекоммуникаций и создания соответствующей методологической базы по вопросам определения себестоимости, НКРС разработала и одобрила проект Порядка осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования, а также взяла за основу проект Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи.

«Порядок осуществления взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям общего пользования определяет основные принципы формирования расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям», - отмечается в сообщении.

В частности, в данном документе предусматривается переход всеми операторами к раздельному учету расходов и доходов. В Порядке осуществления взаиморасчетов также определено, какие расходы должны или не должны включаться в экономически обоснованные расходы при расчете себестоимости услуг доступа. Порядок также обязывает всех операторов, в том числе и операторов фиксированной местной телефонной связи, осуществлять учет трафика и длительности соединений.

В документе, кроме этого, определено, что НКРС устанавливает расчетные таксы для операторов, занимающих монопольное (доминирующее) положение на определенных рынках.

По данным пресс-службы, «особенностью предложенных для общественного обсуждения» Расчетных такс за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи является то, что в них предлагается единый тариф за обмен трафиком на местных сетях фиксированной связи между всеми операторами. Предусмотрены также единые ставки завершения соединений на мобильных сетях независимо от происхождения входящего трафика - с фиксированных или мобильных сетей.

После государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины и введения в действие данных нормативных актов будет отменено Решение НКРС от 6 сентября 2006 года № 351 «Об утверждении Порядка взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за услуги доступа к телекоммуникационным сетям при предоставлении услуг телефонной связи».

Справка УНИАН. 25 мая 2009 года Антимонопольный комитет Украины признал ЗАО «Украинская мобильная связь», ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», ООО «Астелит», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Голден телеком», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ЗАО «Телесистемы Украины» и ОАО «Укртелеком» монополистами в пределах собственной сети мобильной связи. «Укртелеком», который кроме мобильной предоставляет услуги стационарной связи, был также признан монополистом на рынке завершения телефонных соединений на собственной сети фиксированной связи.

После такого решения АМКУ регулирование рынка завершения телефонных соединений на собственных сетях операторов и установление тарифов завершения телефонных соединений должно осуществляться НКРС, которая должна принять соответствующий порядок регулирования, его методологию и установить соответствующие тарифы (расчетные таксы) для монополистов.

3 июня 2009 года АМКУ остановил свое решение о признании операторов мобильной связи монополистами на рынке интерконнекта, обосновав это обращениями ЗАО «Украинская мобильная связь» и ЗАО «Киевстар Дж. Эс. Эм.», поступившими в АМКУ. Свои обращения компании мотивировали тем, что во время принятия распоряжения Комитета не были учтены существенные обстоятельства.

Как известно, 1 июня 2009 года в АМКУ обратился Кабмин с ходатайством о переносе вступления в силу решения АМКУ от 25 мая 2009 года на 2010 год. Ходатайство Кабмина обосновывается возможными потерями бюджета от реализации такого решения в 2009 году, что недопустимо в условиях кризиса и др.