Украинских патрульных из-за срыва тендера посадили на бензиновую диету – СМИ (видео)

В Днепре патрульные полицейские уже второй месяц экономят горючее. На смену им выдают вдвое меньше литров, чем в начале года. Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи". Журналисты выяснили, что подобные проблемы есть и в других городах.

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«Количество топлива, которое получали патрульные экипажи с начала 2017 года уменьшалось ежемесячно: в январе это была 51 000 литров, в ноябре – 25 000 литров. Впрочем, по словам активистов, даже этих литров копы не видят», - отмечают журналисты.

С проблемой столкнулись не только в Днепре, а чуть ли не по всей Украине, добавляют они. Как оказалось, причиной стал срыв тендера на поставку топлива для МВД. Заказ на почти 400 миллионов гривень получила компания "Трейд Коммодити". Во время электронного аукциона компания предлагала одну цену, а уже после заключения договора закупки, ее представители обратились в полицию с требованием поднять цены. Мол, действующая по договору цена ниже рыночной. В полиции не согласились, тендер признали несостоявшимся.

На камеру простые правоохранители говорят, что проблем нет. В Нацполиции также заверили, что проблему с закупкой топлива уже решили, поэтому оснований для паники не видят.